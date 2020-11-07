Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Резников: Стратегия экономического развития Донбасса будет внесена на рассмотрение Рады весной

07 ноября 2020, 14:46

Резников: Стратегия экономического развития Донбасса будет внесена на рассмотрение Рады весной

Стратегия экономического развития Донбасса будет внесена на рассмотрение Верховной Рады уже весной 2021 года. Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время поездки в Донецкую область, сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

«Продолжается работа над Стратегией экономического развития Донецкой и Луганской областей, подконтрольных правительству территорий. Сама стратегия будет внесена на рассмотрение Верховной Рады уже весной вместе со всеми сопутствующими актами, которые обеспечат ее реализацию», — говорится в сообщении.

Резников указал, что стратегия будет включать развитие областей тремя путями: создания условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций, финансирования развития за счет государственного бюджета; финансирования за счет международных доноров и организаций.

Вице-премьер рассказал, что стратегия развития Донбасса будет ориентирована на создание комфортных условий для населения и увеличение рабочих мест, а основой экономического роста должны стать местные громады.

ТЕГИ

Люди
Алексей Резников
Прочее
Экономическое развитие Донбасса

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:30
Открытие новых КПВВ в Счастье и Золотом: Информации о режиме работы с 10 ноября пока нет
09:58
«ДНР»: 209 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки и 12 смертей
09:45
«ЛНР» зарегистрировала три смерти и 17 случаев заболевания COVID-19
23:39
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 ноября
19:58
«ДНР» отменяет дистанционное обучение для техникумов и ВУЗов
18:13
Из Киева в Донецк: Как добраться и пройти КПВВ ►
15:44
«ДНР» раскритиковала украинский план по Донбассу
09:24
В «ЛНР» заявили о ранении пенсионера при взрыве в Алчевске
09:13
Трое человек умерли в ОРЛО из-за COVID-19. О новых заболевших в «ЛНР» молчат
22:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 ноября
16:54
Путин внес изменения в указ о признании Россией «документов Л-ДНР»
15:41
Алчевский меткомбинат приостановил работу. Предприятие «национализируют» после ухода Курченко
все новости
17:01
СБУ открыла уголовное производство против Шария
16:22
Правозащитники заявляют о нарушениях в Старобельском СИЗО и колонии в Торецке
15:23
В Луганской области подтвержден 131 новый случай COVID-19. Выздоровели 233 пациента
14:46
Резников: Стратегия экономического развития Донбасса будет внесена на рассмотрение Рады весной
12:30
Открытие новых КПВВ в Счастье и Золотом: Информации о режиме работы с 10 ноября пока нет
10:55
Красный крест и ООН отправили 105 тонн гумпомощи в Донецк и Луганск
10:21
Всемирный банк выделит Украине 100$ миллионов для восстановления экономики на подконтрольном Донбассе
09:58
«ДНР»: 209 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки и 12 смертей
09:45
«ЛНР» зарегистрировала три смерти и 17 случаев заболевания COVID-19
09:28
В Донецкой области более 400 новых случаев COVID-19 и три смерти
09:11
В Украине новый коронавирусный антирекорд: за сутки — 10 746 заболевших
23:39
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 ноября
все новости
ВИДЕО
Из Киева в Донецк: Как добраться и пройти КПВВ ►
06 ноября, 18:13
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
04 ноября, 12:00
Лига чемпионов: «Шахтер» проиграл «Боруссии» со счетом 6:0
03 ноября, 21:43

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция