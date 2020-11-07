Резников: Стратегия экономического развития Донбасса будет внесена на рассмотрение Рады весной

Стратегия экономического развития Донбасса будет внесена на рассмотрение Верховной Рады уже весной 2021 года. Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время поездки в Донецкую область, сообщает пресс-служба Минреинтеграции.



«Продолжается работа над Стратегией экономического развития Донецкой и Луганской областей, подконтрольных правительству территорий. Сама стратегия будет внесена на рассмотрение Верховной Рады уже весной вместе со всеми сопутствующими актами, которые обеспечат ее реализацию», — говорится в сообщении.



Резников указал, что стратегия будет включать развитие областей тремя путями: создания условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций, финансирования развития за счет государственного бюджета; финансирования за счет международных доноров и организаций.



Вице-премьер рассказал, что стратегия развития Донбасса будет ориентирована на создание комфортных условий для населения и увеличение рабочих мест, а основой экономического роста должны стать местные громады.