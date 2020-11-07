Правозащитники заявляют о нарушениях в Старобельском СИЗО и колонии в Торецке

Фото: Facebook / Павел Лисянский

Во время проверки в Старобельском СИЗО и исправительной колонии № 2 в Торецке сотрудники представительства Офиса омбудсвумен Украины выявили факты нарушения прав человека. Об этом сообщил представитель уполномоченной по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.



«Во время проверки, общения с людьми, которые находятся под следствием и находятся в данном учреждении, были зафиксированы обращения о нарушениях прав человека — возможные случаи пыток (что требует проверки и подтверждения), ненадлежащие условия содержания подследственных, факты антисанитарии, не соблюдения требований противодействия COVID-19 в учреждении. Сейчас мы готовим письма и акты реагирования в правоохранительные органы Украины по выявленным нарушениям», — говорится в сообщении.



Так, в Старобельском следственном изоляторе были зафиксированы жалобы на отсутствие необходимых лекарственных средств в медчасти, случаи препятствования в отправке корреспонденции и жалоб в госорганы, нарушение права на приватность — в камерах, которые рассчитаны на 10-14 человек, металлические кровати размещены вплотную друг к другу.



Кроме этого, отметил Лисянский, санитарно-гигиеническое состояние части камер в учреждении не отвечает нормам в туалетном блоке. Так, в некоторых камерах на туалетах отсутствуют дверцы.



В Торецкой исправительной колонии № 2 правозащитники задокументировали привлечение людей к незаконному труду.



«Заключенные, которые по документам на производственном участке проводили работу по обустройству территории 2 часа, на самом деле сортировали мусор. За это колония получает средства, а люди [якобы] работали над обустройством территории. Во время визита люди находились на производственном участке более чем четыре часа. В интервью они сказали, что они так уже работают две недели подряд», — отметил Лисянский.



В одном из отделений, где находятся 143 человека, свет подается по расписанию с 10 до 14 часов, выяснили правозащитники. Кроме этого, в некоторых помещениях течет крыша.



Позже глава «Восточной правозащитной группы» Веры Ястребовой сообщила, что начальник исправительной Колонии №2 Владимир Давидчич отстранен от должности.



Лисянский отметил, что в связи с массовыми обращениями будут проведены проверки всех учреждений исполнения наказаний, которые находятся на подконтрольной части Донецкой и Луганской областей.

Фото: Facebook / Павел Лисянский