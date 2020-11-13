За минувшие сутки, 12 ноября, в отдельных районах Донецкой области выявили 204 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



Кроме того, зарегистрировано 23 смерти от COVID-19. Также сообщается о 140 выписанных пациентах.



За все время пандемии в ОРДО подтверждают 8568 случаев коронавируса. Из них 4115 человек выписаны, а 769 умерли. Продолжают лечение 3684 пациента.



Кроме того, за сутки выявлено 103 случая пневмоний, что на 9 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 62. Всего на лечении 2085 пациентов с пневмониями, из них 490 на кислородной поддержке (+19 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

На подконтрольной Украине части Донецкой области за сутки зафиксировали 545 заболевших коронавирусом. За все время исследований там зарегистрировано 16026 заболевших, из которых 5681 человек выздоровел, а 226 умерли.