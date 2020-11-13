Лукашенко предлагает продолжить переговоры по Донбассу в Минске

Руководитель Беларуси Александра Лукашенко считает, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию на Донбассе может продолжить проведение встреч в Минске. Об этом сообщает БЕЛТА.



Лукашенко подчеркнул, что Минск был и остается удобной во многих смыслах площадкой для проведения переговоров ТКГ: «А где вы найдете лучшую площадку? В Нур-Султан полетите? Это далеко. Непонятно, зачем. Наверное, не очень удобно. А здесь — треугольник Киев — Москва — Минск. Час — и вы здесь, переговорили, разлетелись».



«Мы вас всем необходимым обеспечиваем — только договаривайтесь. Но если не хотите — не надо. Баба с возу — коню легче. Не хотите — не приезжайте», — добавил он.



По мнению Лукашенко, в Минске также может проходить обсуждение трехсторонних взаимоотношений Беларуси, Украины и России.

В конце сентября вице-премьер-министр Алексей Резников заявил, что он и другие члены украинской делегации в Трехсторонней контактной группе не поедут на переговоры в Минск из-за нелегитимности Александра Лукашенко на посту главы Беларуси.