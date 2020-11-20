В Мариуполе СБУ разоблачила нотариуса, который незаконно регистрировал документы оформленные «ДНР»

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили в Мариуполе нотариуса, который незаконно вносил изменения в государственные электронные информационные ресурсы Министерства юстиции. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.



Оперативники спецслужбы установили, что один из местных нотариусов и его помощники наладили незаконную схему несанкционированных действий с реестрами Минюста, что привело к утечке информации с ограниченным доступом. Также помощники нотариуса регистрировали документы на имущество, оформленные на территории подконтрольной «ДНР».



Сотрудники СБ Украины задокументировали почти 450 фактов несанкционированного вмешательства и внесения изменений в реестр Минюста с использованием личного электронного ключа частного нотариуса.



Следственные действия продолжаются.