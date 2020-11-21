«ДНР»: Еще 159 человек заболели и 15 умерли от COVID-19

В отдельных районах Донецкой области коронавирус выявлен еще у 159 человек. Кроме этого, умерли 15 заболевших ранее. Об этом заявляет «минздрав» группировки «ДНР».



От осложнений скончались мужчины в возрасте от 51 до 93 лет и женщины в возрасте от 56 до 85 лет.



С начала пандемии «ДНР» подтверждает 9780 случаев заболевания COVID-19, из которых 4597 человек выздоровели, 899 — умерли.



За сутки зафиксировано 85 случаев пневмоний, из которых 67 человек госпитализированы. Всего на лечении 1739 пациентов с пневмониями, из них 495 на кислородной поддержке.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

В Украине за минувшие сутки, 20 ноября, зафиксировано 14580 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии.