В Украине выявили 12287 заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки, 23 ноября, в Украине выявили 12287 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Также за отчетный период выздоровели 8298 человек, а 188 умерли.



За все время пандемии в стране зарегистрировано 647 976 случаев инфицирования COVID-19. Из них 299 358 человек выздоровели, а 11263 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1422), Киевской (1089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях.



В Донецкой области 236 инфицированных COVID-19 за понедельник.