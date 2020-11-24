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В Украине выявили 12287 заболевших коронавирусом за сутки

24 ноября 2020, 08:20

В Украине выявили 12287 заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки, 23 ноября, в Украине выявили 12287 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за отчетный период выздоровели 8298 человек, а 188 умерли.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 647 976 случаев инфицирования COVID-19. Из них 299 358 человек выздоровели, а 11263 умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1422), Киевской (1089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях.

В Донецкой области 236 инфицированных COVID-19 за понедельник.

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