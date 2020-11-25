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Шмыгаль допустил введение жесткого карантина в Украине на новогодние праздники

25 ноября 2020, 13:43

Шмыгаль допустил введение жесткого карантина в Украине на новогодние праздники

Правительство Украины рассматривает введение жесткого карантина на новогодние праздники как один из вариантов, но окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров.

«О введении более жестких мер в настоящее время речь не идет, но мы понимаем: конец декабря и начало новогодних праздников — это встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. И это может значительно подтолкнуть болезнь, чего наша медицинская система может не выдержать», — заявил премьер.

Он напомнил, что в Украине продолжает действовать «карантин выходного дня», окончательную эффективность которого правительство намерено оценить в начале декабря. Вместе с тем Шмыгаль заявил, что уже есть данные о снижении мобильности граждан на выходных.

Премьер-министр уточнил, что по инициативе президента правительство разработало программы поддержки бизнеса и рассчитывает, что их примет парламент.

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 13 882 новых случая заболевания коронавирусом. За все время пандемии в стране выявлено 661 858 заболевших коронавирусом, из них 307 778 человек выздоровели, а 11 492 умерли.

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