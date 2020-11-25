В Украине выявлено почти 14 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 13 882 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Также за отчетный период выздоровели 8 420 человек, умерли 229 пациентов.



За все время пандемии в стране выявлено 661 858 заболевших коронавирусом. Из них 307 778 человек выздоровели, а 11 492 умерли.



За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086), Киеве (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях.



21 ноября сообщалось про абсолютный суточный рекорд заболеваемости коронавирусом — 14 580 пациентов.