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Суд в Гааге отказал в расследовании альтернативных сценариев катастрофы MH17

25 ноября 2020, 15:58

Суд в Гааге отказал в расследовании альтернативных сценариев катастрофы MH17

Окружной суд Гааги отклонили просьбу адвокатов защиты о предоставлении им дополнительного времени для расследования альтернативных сценариев причин авиакатастрофы рейса MH17 на Донбассе. Об этом сообщает Reuters.

В суде заявили, что получили много запросов от стороны защиты на проведение дополнительных расследований. Однако, по словам судьи, с некоторыми запросами адвокаты затянули, их можно было подать раньше.

«У защиты нет неограниченных прав на то, чтобы просить о дополнительных расследованиях. Суд должен добиться того, чтобы рассмотрение дела проводилось без затягивания времени», — сказал судья.

В начале ноября адвокаты одного из обвиняемых Олега Пулатова потребовали заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17, а также заново исследовать все доказательства.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

Следователи Международной следственной группы пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малазийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске.

Власти Нидерландов и Австралии официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга». Москва свою вину отрицает.

19 июня 2019 года международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они объявлены в международный розыск. Судебный процесс над ними начался в марте 2020 года в Нидерландах.

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