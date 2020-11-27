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США в ОБСЕ: Конфликт РФ в Украине не ограничивается Донбассом

27 ноября 2020, 12:21

США в ОБСЕ: Конфликт РФ в Украине не ограничивается Донбассом

Российская агрессия не ограничивается Донбассом, но и касается оккупации Крыма. Об этом заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, сообщает «Укринформ».

«Конфликт в Украине не ограничивается Донбассом. В Крыму русская оккупационная власть продолжает притеснять, преследовать и арестовывать активистов, журналистов и членов гражданского общества только за то, что они реализуют свои права на мирные собрания или свободу слова или религии», — заявил он на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 26 ноября, в Вене.

Глава миссии США при ОБСЕ осудил политически мотивированные преследования и аресты в оккупированном Крыму, а также милитаризацию Россией Крымского полуострова, Черного и Азовского морей.

«Приближаясь к Совету министров на следующей неделе, мы подтверждаем, что Крым — это Украина. Соединенные Штаты рассматривают оккупацию Россией Крыма, подкрепленную фиктивным референдумом, как ключевой элемент ее агрессии, которая продолжается против суверенного соседа», — заявил Гилмор.

В марте 2014 года РФ аннексировала Крымский полуостров после проведения «референдума» о присоединении. Результаты «референдума» не были признаны Украиной, США и ЕС, что привело к первым санкциям в отношении Москвы за агрессию против Украины.

Весной 2014 года на востоке Украины начался вооруженный конфликт после оккупации ряда населенных пунктов пророссийскими боевиками путем сепаратистского «референдума». РФ выступает в качестве одной из трех сторон в переговорах по урегулированию конфликта на Минской площадке. К выполнению Минских договоренностей привязаны антироссийские санкции, которые ЕС неоднократно продлевал.

В Минреинтеграции отмечали, что вопрос возвращения временно оккупированных территорий, в частности Крыма и отдельных районов Донбасса, рассматривается исключительно как единое целое.

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