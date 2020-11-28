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В «Слуге народа» заявили, что предпосылок для немедленного введения локдауна в Украине нет

28 ноября 2020, 16:33

В «Слуге народа» заявили, что предпосылок для немедленного введения локдауна в Украине нет

По состоянию на сегодняшний день в Украине достаточно койко-мест для больных коронавирусом и пока нет никаких предпосылок для немедленного введения локдауна. Об этом заявил председатель депутатской фракции политической партии «Слуга народа» Давид Арахамия после совещания лидеров фракций и групп с руководством Верховной Рады и премьер-министром, передает «Укринформ».

По его словам, парламент будет знать о потенциальной дате локдауна за 7 дней до его начала.

«И как только будут такие предпосылки — мы будем знать и будет семь дней для того, чтобы подготовиться, и все необходимые законодательные инициативы в том числе», — сказал Арахамия.

Он также сообщил, что на следующей неделе депутаты заслушают доклад правительства о том, каким образом сработал карантин выходного дня.

«Будем делать ретроспективный анализ этой инициативы. Если не сработало — будем корректировать», — уточнил парламентарий.

27 ноября в Офисе президента сообщили, что уже через неделю станет понятно, нужно ли вводить локдаун. Соответствующее решение будут принимать, учитывая результаты карантина выходного дня.

Сегодня глава Минздрава Максим Степанов заявил, что полный локдаун может свести к нулю заражение коронавирусом в Украине. Но в то же время нужно учитывать и экономический фактор. По словам министра, основанием для введения локдауна будут эпидемическая ситуация и нагрузка на медицинскую систему.

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