Правозащитники: На акциях протеста в Беларуси задержаны более 200 человек

Фото: TUT.BY

По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна», на несанкционированных акциях протеста в воскресенье задержано более 200 человек. Список продолжает дополняться.



По данным правозащитников, больше всего задержаний было в Минске, но также они проводились в Витебске, Бресте, Гродно, Лиде, Жодино, Ляховичах, Боровлянах, Лесном, Коробчицах (Гродненская область).



В Минске во время акции был задержан член основного состава Координационного совета, экономист Дмитрий Крук.



В списках «Весны» также двое журналистов: в Бресте были задержаны корреспондент «Брестской газеты» и TUT.BY Станислав Коршунов и внештатный корреспондент «Брестской газеты» Максим Хлебец.



29 ноября в белорусской столице и некоторых других городах прошли локальные акции протеста. В Минске видели колонны военной техники и бусов, в белорусской столице закрывали входы и выходы на ряде станций метро. Силовики не давали протестующим собраться в большие колонны, проводили задержания.



В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.



За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По данным лидера оппозиции Светланы Тихановской, погибли восемь человек.



Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. После убийства Романа Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.



Фото: motolkohelp



Фото: TUT.BY



Фото: TUT.BY