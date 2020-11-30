Власти Украины сегодня решат, будет ли введен полный локдаун

Сегодня состоится совещание, на котором власти определят, нужно ли вводить в Украине полный локдаун и когда. Об этом сообщает Офис президента.



Омечается, что в совещании примут участие представители Кабинета министров, ответственные за борьбу с COVID-19, в частности министерства здравоохранения, министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, министерства внутренних дел, а также Совета национальной безопасности и обороны.



«Нам надо определиться с реалистичными прогнозами, чтобы понять, выдержит ли нагрузки наша медицинская система и наша экономика. Мы разработали экономическую программу помощи, постоянно совершенствуем систему здравоохранения. Надо, чтобы и бизнес, и люди были готовы, если правительство посчитает, что жесткого карантина не избежать», — прокомментировал ситуацию президент Владимир Зеленский.



В Офисе президента пообещали, что о результатах совещания станет оперативно известно, «чтобы заранее сообщить об этом людям и подготовиться с точки зрения экономики и предоставления услуг населению».