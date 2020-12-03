Комитет Рады согласовал «компромиссный» законопроект о лжи в декларациях: без заключения за нарушение

Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности согласовал компромиссный законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации и рекомендовал парламенту принять его за основу и в целом.



Авторами законопроекта выступает группа народных депутатов во главе с руководителем комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денисом Монастырским (фракция партии «Слуга народа»).



Законопроектом № 4460-д предлагается накладывать административные взыскания в случае, когда сведения в декларации будут отличаться от достоверных на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, а не от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, как указано в действующей редакции.



Авторы проекта закона предлагают исключить из Уголовного кодекса Украины ст.3661 (декларирование недостоверной информации), зато дополнить кодекс новой ст.3662 (декларирование недостоверной информации).



Эта статья устанавливает уголовную ответственность в случае, если задекларированные сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4 тысяч прожиточных минимумов в виде штрафа от двух 2500 до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.



Если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 4 тысяч прожиточных минимумов предусмотрен штраф от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.



Также УК Украины предлагают дополнить ст.3663, в которой устанавливается уголовная ответственность за умышленное непредставление декларации в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.



Кроме того, изменения предлагается внести и в Уголовный процессуальный кодекс Украины. Так, отмечается, что уголовные производства, предусмотренные ст.3662 и 3663 УК Украины, будут подсудны Высшему антикоррупционному суду, а досудебное расследование данных уголовных правонарушений будут осуществлять детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.