СБУ: Заблокированы нелегальные call-центры, которые обслуживали компании из РФ

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала в Одессе деятельность сети нелегальных call-центров, которые обслуживали российской бизнес. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.



По данным СБУ, нелегальную схему организовала группа местных жителей, среди которых коммерсанты и ИТ-специалисты. Пять сall-центров обеспечивали работу службы клиентской поддержки российских компаний, которые, по данным следствия, причастны к финансированию группировок «ДНР» и «ЛНР».

Во время обысков в помещениях call-центров правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации.



Следователями Управления СБУ в Одесской области начато уголовное производство по части 1 статьи 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса. Все организаторы схемы установлены, с ними происходят процессуальные действия, добавили в СБУ.

Также проверяется возможная причастность организаторов и работников сети call-центров к содействию деятельности спецслужб РФ на временно оккупированных территориях.