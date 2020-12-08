По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 декабря

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки на подконтрольной властям территории Донецкой области подтверждено 443 новых случая коронавируса. От осложнений умерли 4 человека. За все время пандемии подтверждено 26 235 заболевших коронавирусом. Из них 16 519 человек выздоровели, а 530 умерли.



В отдельных районах Донецкой области зарегистрировано 168 новых случаев COVID-19, заявили в группировке «ДНР», а также 11 смертей. Формирование подтверждает 11 695 случаев COVID-19, из которых 5749 пациентов выздоровели, умерли — 1101.



В Луганской области выявили 53 заболевших коронавирусом. От осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки умерли 6 человек. Всего на подконтрольной Украине части Луганщины коронавирус подтвержден у 7141 человек: 5079 пациентов выздоровели, а 193 — умерли.



За минувшие сутки в отдельных районах Луганской области зарегистрировано две новые смерти от коронавируса. О новых случаях не сообщается. Всего с начала пандемии в группировке «ЛНР» признали 1 843 случаев заболевания. Утверждается, что 1 607 пациентов выздоровели, 153 — умерли.



Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости на неподконтрольных территориях.





Политика



Договоренности, достигнутые год назад в Париже лидерами нормандской четверки, выполнены наполовину, а необходимости в альтернативных процессах урегулирования на Донбассе нет. Об этом рассказал советник украинской делегации в ТКГ по информационной политике Алексей Арестович.



Общество



Жители отдельных районов Донбасса, получившие российское гражданство, могут застрять в России на 30 дней при замене паспорта в 20 и 45 лет.



Боевые действия



Беспилотник миссии ОБСЕ пять раз подвергался глушению 5 декабря во время полетов вблизи оккупированной Ясиноватой.

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