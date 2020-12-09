В штабе ООС зафиксировали один случай нарушения режима тишины на Донбассе за сутки

За минувшие сутки боевики один раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, потерь среди военнослужащих ВСУ нет. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



«Неприцельные выстрелы из стрелкового оружия отмечены вблизи Авдеевки», — говорится в утренней сводке штаба.



В штабе подчеркнули, что огневая провокация противника не несли угрозы украинским подразделениям и оружие в ответ не применялось.



«С начала текущих суток, 9 декабря, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — сказано в сводке.