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Перепись населения в Украине планируют провести в 2023 году

09 декабря 2020, 16:04

Перепись населения в Украине планируют провести в 2023 году

Кабинет министров Украины одобрил проведение Всеукраинской переписи населения в 2023 году. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В свою очередь министр Кабмина Олег Немчинов сообщил о намерении создать рабочую группу, которая будет нарабатывать проект документа для перехода Украины от традиционной переписи населения к переписи по реестрам в 2030 году.

«Сегодня вместе с Государственной службой статистики Украины и Фондом ООН в области народонаселения подписали совместное заявление о создании рабочей группы, которая будет работать над разработкой комплексного проекта документа для перехода Украины от традиционной переписи населения к переписи по реестрам в раунде переписей населения и жилья 2030 года», — написал Немчинов в Telegram-канале.

Министр считает, что переход на перепись населения по реестрам имеет преимущества, в частности, снижение финансовых затрат, сокращение сроков проведения переписи, уменьшение сроков получения результатов переписи населения, снижения нагрузки на респондентов, возможность проводить перепись чаще, чем раз в 10 лет.

В январе 2020 года бывший министр Кабмина Дмитрий Дубилет озвучил данные электронной переписи, согласно которым численность населения Украины составила 37 млн 289 тысяч человек (по состоянию на 1 декабря 2019 года). Система подсчета, по которой проводилась пробная перепись, вызвала критические замечания.

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