Суд отказал в отводе адвоката Януковича

Печерский районный суд Киева отказал прокурору в отводе адвоката экс-президента Виктора Януковича Александра Горошинского, передает «Укринформ». В среду, 9 декабря, суд рассматривал ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Януковича в деле по организации насильственных преступлений на Майдане 18-20 февраля 2014 года.



Суд удовлетворил ходатайство защиты Януковича и объявил перерыв, чтобы защита могла подготовить аргументы в ответ на ходатайство об отводе Горошинского.



Поле возобновления заседания судья отказал в ходатайстве стороны обвинения.



Также адвокаты цитировали различные документы в своих выступлениях, которые впоследствии включил суд.



Со своей стороны сам Горошинский подал ходатайство об отводе прокурорам Алексею Донскому и Денису Иванову.



16 ноября Киевский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу защиты Виктора Януковича и отменил решение о его заочном аресте в деле о преступлениях на Майдане 18-20 февраля 2014-го. Решение о его заочном аресте давало право стороне обвинения начать процедуру экстрадиции.