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Суд отказал в отводе адвоката Януковича

09 декабря 2020, 20:58

Суд отказал в отводе адвоката Януковича

Печерский районный суд Киева отказал прокурору в отводе адвоката экс-президента Виктора Януковича Александра Горошинского, передает «Укринформ». В среду, 9 декабря, суд рассматривал ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Януковича в деле по организации насильственных преступлений на Майдане 18-20 февраля 2014 года.

Суд удовлетворил ходатайство защиты Януковича и объявил перерыв, чтобы защита могла подготовить аргументы в ответ на ходатайство об отводе Горошинского.

Поле возобновления заседания судья отказал в ходатайстве стороны обвинения.

Также адвокаты цитировали различные документы в своих выступлениях, которые впоследствии включил суд.

Со своей стороны сам Горошинский подал ходатайство об отводе прокурорам Алексею Донскому и Денису Иванову.

16 ноября Киевский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу защиты Виктора Януковича и отменил решение о его заочном аресте в деле о преступлениях на Майдане 18-20 февраля 2014-го. Решение о его заочном аресте давало право стороне обвинения начать процедуру экстрадиции.

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