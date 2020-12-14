В Донецкой области компенсацию за разрушенное жилье получит 41 человек

В Донецкой области денежную компенсацию за разрушенное жилье получит еще 41 человек. Специальная комиссия одобрила выплату более 11 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.



«На сегодня одобрена 41 заявка на получение компенсаций за разрушенное жилье. В перечень попали как частные дома, так и квартиры в коммунальных многоквартирных домах. Это хороший результат. На следующий год мы планируем охватить значительно большее количество пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ и особое внимание уделить населенным пунктам на юге области», — отметил заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин.



Положительные решения комиссии о предоставлении компенсации получили прострадавшие в Марьинке, Авдеевке, Зайцево, Красногоровке, Славянске, Опытном, Богдановке, Верхнеторецком, Водяном и Луганском.



Максимальная сумма компенсации составляет 300 тысяч гривен.