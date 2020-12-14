Суд постановил забрать у НАБУ дело против зама Ермака

Судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк постановил передать дело, в котором фигурирует заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров из Национального антикоррупционного бюро в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает «Слидство.Инфо» со ссылкой на постановление суда от 14 декабря.



В Печерский суд поступил иск от адвоката одного из подозреваемых в этом уголовном производстве. Защитник просил передать дело в ГБР. По его мнению, сейчас якобы существует нарушение подследственности, потому НАБУ расследовать это уголовное производство не может.



Судья Вовк согласился с адвокатом и обязал генерального прокурор Ирину Венедиктову забрать дело из НАБУ и передать ее в Главное следственное управление ГБР.



2 декабря в НАБУ заявили, что Офис генерального прокурора сознательно срывает дело в отношении Татарова. Его подозревают в причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.



В НАБУ отметили, что вечером 1 декабря «генпрокурор тайно, не ставя в известность самих процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства, при отсутствии каких-либо правовых оснований, то есть вопреки требованиям УПК, изменила процессуальных руководителей в уголовном производстве по факту предоставления взятки за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии».



Из-за этого детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли в предусмотренные законом сроки сообщить Татарову о подозрении.