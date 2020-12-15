Рада приняла бюджет Украины на 2021 год

Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2021 год. За соответствующий законопроект во втором чтении и в целом проголосовали 289 народных депутатов.



В частности, документ поддержали 225 народных депутатов «Слуги народа», 21 — «За будущее», 20 — «Доверия», 12 — «Батькивщины» и 11 внефракционных.

Какие фракции и депутатские группы голосовали за бюджет-2021

Доходы госбюджета предусмотрены в размере 1 триллиона 92 миллиарда гривен, а расходы — 1 триллион 328 миллиардов гривен. Дефицит бюджета в следующем году составит 5,5% ВВП или 246,6 миллиарда гривен.



Перед голосованием министр финансов Сергей Марченко рассказал, что бюджет-2021 предусматривает рост расходов на безопасность и оборону до 5,93% ВВП. Также предусмотрено 89 миллиардов гривен а программу «Большое строительство», 4,5 миллиарда — на развитие железной дороги, 2,4 миллиарда — на аэропорты.



На здравоохранение бюджетом предусмотрено 4,3% ВВП. Бюджет предусматривает увеличение зарплат врачей (30%) и учителей (26%).



«В Госбюджете на 2021 год также предусмотрено рост расходов на здравоохранение, на закупку вакцин от коронавируса, на повышение минимальной заработной платы, на индексацию пенсий и доплат пенсионерам в возрасте 75+», — подчеркнул министр.



Документ он назвал «бюджетом возможностей и развития».



Во время заседания депутаты оппозиционных фракций раскритиковали бюджет за дефицит.

Проект закона о государственном бюджете на 2021 год был принят Верховной Радой в первом чтении 5 ноября.



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