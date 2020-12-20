«ЛНР» заявила о 19 заболевших и одном умершем от COVID-19

В отдельных районах Луганской области за минувшие сутки выявлено 19 заболевших коронавирусной болезнью, а также один летальный случай. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Географию новых выявленных случаев или другие подробности в группировке не называют.



С начала пандемии «ЛНР» признает 1952 случая COVID-19, из которых 1680 человек выздоровели, 162 — умерли.



Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки в Украине положительные результаты на COVID-19 получили 8325 человек. Кроме этого, 6626 человек выздоровели, 116 — умерли.