В Украине за сутки — 8325 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Украине положительные результаты на COVID-19 получили 8325 человек. Кроме этого, 6626 человек выздоровели, 116 — умерли. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



«В частности, заболели 443 ребенка и 306 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 3037 человек. Летальных случаев — 116, выздоровели — 6626 человек», — написал он в Facebook.



Наибольшее число подтвержденных случаев выявлено в Одесской области (814), Киеве (756), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях.



С начала пандемии в стране зафиксировано 964 448 случаев заболевания COVID-19, из которых 581 162 человека выздоровели, 16 585 — умерли.