Политиком уходящего 2020 года украинцы чаще всего называют президента Владимира Зеленского, но он же возглавляет рейтинг и неудачников года. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и КМИС.



Так, 15% респондентов назвали Зеленского политиком года, в то время как неудачником года его же назвали 28%. В минувшем году политиком года Зеленского считали 46% украинцев.



Других украинских политиков участники опроса упоминали реже. Так, 9% украинцев политиком года считают предыдущего президента и лидера па Петра Порошенко, а 14% назвали его неудачником. На третьем месте среди наиболее успешных политиков/неудачников минувшего года — глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук (6,9% и 2,5% соответственно); на четвертом — лидер этой же партии Юрий Бойко (5,4% и 1,3%). Замыкает пятерку лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (5,4% и 2,3% соответственно).

Негативным событием года 43% украинцев назвали эпидемию коронавируса, 12% — войну на Донбассе, 5,6% — повышение цен на товары лекарства и рост тарифов.



Едва ли не единственным позитивным событием 2020 года респонденты считают строительство автодорог в рамках «Большого строительства» — 11,3% респондентов указали это событием года. Причем 93% отметили, что это позитивное событие, в то время как 4,8% считают строительство дорог негативным событием.



Опрос был проведен с 5 до 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Опрос проводился методом личного интервью face-to-face. Было опрошено 2004 респондента, проживающих в 131 населенном пункте Украины. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.