В Украине зафиксировали миллион случаев коронавируса за время пандемии

За минувшие сутки в Украине выявили 11 490 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, 15 775 человек выздоровели, а 223 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 001 132 случая COVID-19. Из них 631 435 человек выздоровели, а 17 395 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях.



Вчера, 23 декабря сообщалось о 10 136 новых случаях болезни, 22 декабря зафиксировали 8 513 случаев инфицирования ковидом, 21 декабря было выявлено 6 545 новых случаев, 20 декабря зарегистрировали 8 325 новых заболевших.



В статистике нет данных с временно неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма.