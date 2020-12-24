В Украину вернулся политзаключенный Кремля Шумков

В четверг, 24 декабря, в Украину вернулся украинский политзаключенный Александр Шумков. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



«Сейчас он пересек российско-украинскую границу и прибыл в автомобильный пункт пропуска "Бачевск", где его встретили родные, представитель Офиса Уполномоченного и представители территориальных органов военного управления ВСУ», — написала она.



Шумкова освободили из колонии в городе Торжок Тверской области РФ 23 декабря. Как отметила омбудсвумен, более трех лет незаконного заключения его удерживали в штрафном изоляторе и отряде строгих условий содержания.



Денисова добавила, что уже сегодня Шумков направится в военную часть в Херсоне, где до задержания проходил службу.





Российское следствие считало Шумкова бывшим телохранителем лидера организации «Правый сектор» Дмитрия Яроша. В декабре 2018 года суд в Брянской области приговорил его к 4 годам заключения в колонии общего режима по обвинению в участии в «Правом секторе», которая в РФ признана экстремистской организацией. В октябре 2019 года политзаключенный объявил голодовку.