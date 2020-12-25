«ЛНР» приняла «языковой закон»: какие украинские документы не заставят переводить на русский

«Парламент» группировки «ЛНР» принял так называемый закон «О государственном языке». Об этом сообщает сепаратистский ресурс «ЛИЦ».



«Законопроект предусматривает обязательность использования русского языка в определенных сферах, его защиту и поддержку», — отмечается в сообщении.



Также «переходными положениями закона» предусматривается, что документы на украинском языке, которые оформлены и выданы до 3 июня 2020 года, не подлежат переводу.

3 июня 2020 года «ЛНР» лишила украинский язык «государственного статуса» на подконтрольной боевикам территории.