«ДНР»: 230 новых случаев коронавируса и 15 смертей

За минувшие сутки «минздрав» группировки «ДНР» зарегистрировал еще 230 заболевших коронавирусом. От осложнений умерли 15 пациентов.



Всего по состоянию на 26 декабря группировка признала 14 523 случая инфекции COVID-19. Из них на лечении — 4715 пациентов, выписаны — 8506 человек, летальных случаев — 1302.



За сутки выявлено 109 случаев пневмоний, на 19 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 79. Всего на лечении 1744 пациента с пневмониями, из них 644 на кислородной поддержке (+22 за сутки).