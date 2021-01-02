«ЛНР» за сутки зарегистрировала одну смерть от коронавируса

За прошедшие сутки в отдельных районах Луганской области зарегистрирована одна смерть среди пациентов, у которых диагностирован коронавирус. Об этом сообщили в так называемом «минздраве» группировки «ЛНР».



О новых случаях инфицирования не сообщается.



Всего с начала пандемии группировка признала 2 117 случаев заражения коронавирусом. Из них с полным выздоровлением выписали 1 тысячу 771 человека, 178 пациентов умерли.



Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.