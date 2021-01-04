На Донетчине подросток пострадал при взрыве

В Донецкой области 16-летний житель села Благодатное пострадал из-за взрыва. Как сообщает пресс-служба полиции Донетчины, 3 января парень нашел взрывоопасный предмет и решил его разобрать, и тот взорвался. Несовершеннолетний получил осколочные ранения кистей рук и ног.



«Правоохранители установили, что парень нашел неизвестное взрывное устройство на свалке и принес домой. С помощью инструментов он решил его распилить, в результате чего произошел взрыв», — говорится в сообщении полиции.



Правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия.



Полиция призывает родителей внимательно следить за детьми, контролировать их досуг, а также держать опасные предметы, а тем более оружие, вне зоны их досягаемости. Правоохранители призывают сообщить им о подобных находках и вызывать службу по чрезвычайным ситуациям.