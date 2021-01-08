В ВСУ за сутки — 39 случаев коронавируса

В Вооруженных силах Украины подтверждено 39 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Из них семеро госпитализированы. Остальные лечатся дома под наблюдением врачей, в том числе один военнослужащий — в Донецкой области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



По состоянию на 8 января коронавирусной болезнью в ВСУ болеет 1270 человек. Всего за время пандемии выздоровели 13 214 человек, летальных случаев — 38.



На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 60 человек.

За минувшие сутки в Украине выявили 5 676 заболевших коронавирусом. При этом 5 131 человек выздоровел, а 83 умерли.