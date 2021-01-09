На Луганщине подтверждено 149 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Луганской области подтверждено 149 новых случаев COVID-19. Из-за осложнений умерли три человека. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



72 новых случая выявили в Северодонецке, 25 в Новоайдарском районе, 19 в Старобельском, 11 в Меловском, восемь в Лисичанске, по четыре в Сватовском районе и Рубежном, три в Кормянском районе, два в Станично-Луганском, один случай в Попаснянском районе.



В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 85-летняя женщина из Лисичанска, 69-летняя женщина из Северодонецка и 59-летний мужчина с Сватовского района.



За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 11 833 человек. Из них выздоровели — 8563, лечатся — 2938, умерло 332 человек.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 28,9%.