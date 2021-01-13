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Берлин призывает использовать перемирие для продвижения «Минска»

13 января 2021, 18:34

Берлин призывает использовать перемирие для продвижения «Минска»

Перемирие на Донбассе должно быть использовано для достижения политических целей урегулирования, в частности, возвращения Украиной контроля над собственным участком границы. Об этом заявила представительница федерального правительства ФРГ Ульрике Деммер на брифинге, передает «Укринформ».

«Конфликт был и остается нерешенным. Минские договоренности, по-прежнему, не воплощены в жизнь. Прежде всего, до сих пор нет принципиальной договоренности об открытии пути к проведению местных выборов на Донбассе и восстановлении украинского контроля над границей с Россией», — отметила Деммер.

Положительным, по ее словам, является то, что режим прекращения огня на Донбассе в целом поддерживается с 27 июля прошлого года. Перемирие является первым пунктом Минских договоренностей и выводов Парижского, 2019 года, саммита, напомнила пресс-секретарь.

Также положительным в ФРГ считают то, что Украина открыла в Луганской области пункты пересечения линии соприкосновения.

«Мы приветствуем этот конкретный шаг для облегчения жизни на востоке Украины,», — подчеркнула Деммер.

Она отметила, что надо использовать момент, который дает режим прекращения огня.

«Россия, как подписант Минских договоренностей, должна использовать свое влияние на сепаратистов», — добавила пресс-секретарь.

Официальная представительница немецкого МИД Мария Адебар со своей стороны уточнила, что сейчас проходит интенсивная работа в «нормандском формате» на уровне политических советников. Когда будут созданы надлежащие условия для встречи на уровне министров иностранных дел, такая встреча состоится, но пока ее дата не определена.

12 января в Берлине прошли консультации политических советников «нормандского формата». Представитель Украины, руководитель ОП Андрей Ермак проинформировал журналистов, что следующая встреча состоится в следующую пятницу, в режиме видеоконференции.

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