Коронавирус в Донецкой области: еще 439 заболевших

За сутки в Донецкой области выявили 439 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



География новых случаев (указаны территориальные громады):



— 144 в Мариупольской;

— 73 в Славянской;

— 59 в Краматорской;

— 32 в Николаевской;

— 29 в Константиновской;

— 28 в Торецкой;

— 21 в Бахмутской;

— 13 в Лиманской;

— 8 в Черкасской;

— 7 в Никольской;

— 5 в Дружковской;

— по 4 в Мирноградской и Покровской;

— по 3 в Соледарской и Мангушской;

— 2 в Гродивской;

— по 1 в Кальчицкой, Александровской, Добропольской и Новодонецкой.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 40 945 заболевших коронавирусом. Из них 753 человека умерли, а 31 250 выздоровели. Продолжают болеть 8 942 пациента.

В Украине выявили 8 199 заболевших коронавирусом за сутки.