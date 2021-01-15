Коронавирус в Донецкой области: еще 439 заболевших

За сутки в Донецкой области выявили 439 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.
География новых случаев (указаны территориальные громады):
— 144 в Мариупольской;
— 73 в Славянской;
— 59 в Краматорской;
— 32 в Николаевской;
— 29 в Константиновской;
— 28 в Торецкой;
— 21 в Бахмутской;
— 13 в Лиманской;
— 8 в Черкасской;
— 7 в Никольской;
— 5 в Дружковской;
— по 4 в Мирноградской и Покровской;
— по 3 в Соледарской и Мангушской;
— 2 в Гродивской;
— по 1 в Кальчицкой, Александровской, Добропольской и Новодонецкой.
За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 40 945 заболевших коронавирусом. Из них 753 человека умерли, а 31 250 выздоровели. Продолжают болеть 8 942 пациента.
В Украине выявили 8 199 заболевших коронавирусом за сутки.