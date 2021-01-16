Байден предлагает назначить Нуланд замгоссекретаря по политическим вопросам

Избранный президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Виктории Нуланд — на пост замгоссекретаря по политическим вопросам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы будущего главы государства.



Нуланд провела на дипломатической работе 32 года, причем — как в демократических, так и в республиканских администрациях.



В частности, в годы президенства Обамы она была помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии. При президенте Джордже Буше-младшем Нуланд была постпредом США при НАТО.



В мае 2019 года Нуланд на слушаниях в конгрессе США выступила за ужесточение антироссийских санкций.