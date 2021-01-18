В Украине выявили только три тысячи заболевших коронавирусом за воскресенье

За воскресенье, 17 января, в Украине выявили 3034 случая заболевания коронавирусом. При этом выздоровели 5 236 человек, а умерли 67 ранее заболевших.



Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зафиксировано 1 163 716 заболевших коронавирусом. Из них выздоровели 871 196 человек, а 20 869 — скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской области (323), городе Киев (301), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях.



Отметим, что в воскресенье было проведено только 13 247 тестирований на ковид. При этом в будние дни проводится до 60 тысяч исследований.



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