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Лавров назвал «серьезной уступкой» участие РФ в составлении «дорожной карты» урегулирования на Донбассе

18 января 2021, 12:35

Лавров назвал «серьезной уступкой» участие РФ в составлении «дорожной карты» урегулирования на Донбассе

Участие России в попытке составить «дорожной карты» по урегулированию конфликта на Донбассе является «серьезной уступкой» Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-коференции по итогам 2020 года, которая проходит в видеоформате.

По его словам, во время встечи 12 января в Берлине советники лидеров Нормандского формата в очередной раз пытались составить «дорожную карту» движения к реализации Минских соглашений. 

«В том, что мы участвуем в составлении или в попытке составить "дорожную карту" уже проявляется серьезная уступка с нашей стороны. [Также это] уступка со стороны Донецка и Луганска, с которыми мы теснейшим образом координируемся перед каждой встречей в Нормандском формате», — сказал Лавров.

Он отметил, что «дорожную карту» предложили разработать 3-4 года назад Германия и Франция и сейчас эта идея «вновь всплыла».

Лавров подчеркивает, что на том этапе замысел заключался в том, чтобы синхронизировать движение по треку безопасности (разведение сил, отвод тяжелых вооружений, обеспечение работы КПВВ) с мерами в сфере политического урегулирования (продвижение по «особому статусу», подготовка выборов, амнистия и т.д.).

Однако украинская сторона была категорически против, требуя сначала выполнение вопросом безопасности, а затем — политических.

Также Лавров упрекнул президента Украины Владимира Зеленского за то, что Киев до сих пор не имплементировал в законодатльство «формулу Штайнмайера», которая, по словам российского министра, синхронизировала бы проведение выборов в ОРДЛО и предоставление специального статуса этому региону.

В декабре 2019 года в Париже лидеры Украины, Германии, Франции и Россия согласовали коммюнике, в котором указали, что считают необходимым инкорпорировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство.

«Формула Штайнмайера» подразумевает, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей временно получат «особый статус» самоуправления на период проведения местных выборов. Если ОБСЕ признает выборы демократичными, то закон об «особом статусе» будет действовать на постоянной основе.

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