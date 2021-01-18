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Россия отвергла предложение Украины вернуть контроль над границей на Донбассе

18 января 2021, 13:57

Россия отвергла предложение Украины вернуть контроль над границей на Донбассе

Россия не согласна с позицией Украины о том, что контроль над украинско-российским участком границы на Донбассе нужно вернуть под контроль Киева до проведения выборов в ОРДЛО. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2020 году.

Он считает, что когда украинские силовики возьмут в окружение эти районы, «то выборы там можно не проводить».

«Они там назначат каких-то генерал-губернаторов, посадят в тюрьму всех руководителей ["ДНР" и "ЛНР"], потому что они названы террористами», — полагает Лавров.

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обнародовала свой вариант «плана действий» по Донбассу. В частности, он включает демилитаризацию ОРДЛО, возвращение контроля над участком российско-украинской границы, а после этого — проведение выборов. 

Сегодня Лавров сообщил, что во время встречи 12 января в Берлине советники лидеров Нормандского формата в очередной раз пытались составить «дорожную карту» движения к реализации Минских соглашений. 

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