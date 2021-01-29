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«Никому не запрещено писать фантастические романы». Кулеба — о доктрине «Русский Донбасс»

29 января 2021, 18:45

«Никому не запрещено писать фантастические романы». Кулеба — о доктрине «Русский Донбасс»

Стратегия Украины по возврату временно оккупированных территорий была и остаётся неизменной: вывод незаконных вооружённых формирований и восстановление суверенитета нашего государства. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя так называемую доктрину «Русский Донбасс», передает телеканал «Дом».

«Никому не запрещено писать фантастические романы, или документы, которые напоминают произведения фантастов», — подчеркнул глава МИД.

Он напомнил, что угроза Украине была создана в 2014 году, с началом российской агрессии, с появлением ее вооруженных сил в АР Крым, а также в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» представили так называемую доктрину «Русский Донбасс». Презентация состоялась на форуме в Донецке. Доктрина, в частности, включает семь шагов, которые «Л-ДНР» планируют выполнить в «ближней перспективе». Задача о вхождении подконтрольных «Л-ДНР» территорий в состав России там не прописана. При этом авторы указали намерение добиться «углубленной экономической интеграции с Россией».

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