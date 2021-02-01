16 сотрудникам «генпрокуратуры ДНР» заочно выдвинули подозрение 

Сотрудникам так называемой генпрокуратуры группировки «ДНР» заочно сообщено о подозрении в участии в террористической организации. Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.



По данным следствия, подозреваемые работают в незаконной структуре с 2015 года.



«Выполняя незаконные функции прокуроров, правонарушители принимают участие в заседаниях при рассмотрении уголовных дел по нелегитимным нормативным актам, принятым представителями незаконных вооруженных формирований РФ в так называемых судах, расположенных на временно оккупированной территории Донецкой области», — говорится в сообщении.



Их действия классифицированы по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины, подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование осуществляется следственным отделом Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.