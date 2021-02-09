Проверяйте документы: В Донецкой ОГА рассказали о случаях двойной приватизации земли

Собственникам земельных паев следует проверить свои данные в соответствующем госреестре, чтобы исключить случаи двойной приватизации. Об этом рассказала начальница управления земельных отношений, водных ресурсов, экономики и инвестиций Донецкой облгосадминистрации Елена Рыбакова на брифинге в Краматорске.



Она отметила, что большая часть государственных актов на земельные участки выдавалась до 1 января 2013 года. Дальше форма документов изменилась, но больше 98% собственников паев вступили в права до этой даты.



«Но автоматически никакие сведения в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество не были внесены. Законом о регистрации вещных прав на недвижимое имущество, ст. 34, ч. 8 определено, что те, кто вступили в права до этой даты, имеют право на то, чтобы по их заявлению внесли эти сведения в Государственный реестр безоплатно. Мало кто об этом знает, но собственникам земельных участков нужно пересмотреть свои документы, которые были старого образца до 2013 года, проверить сведения о земельном участке в публичной кадастровой карте, а если ее нет, – в Государственном реестре прав, и принять меры, чтобы сведения о собственнике там появились», – сказала Рыбакова.



Она объяснила, что это сделать необходимо, чтобы собственник мог защитить свои имущественные права.



«Любому человеку, который желает получить бесплатно в собственность земельный участок, предлагается открыть публичную кадастровую карту, выбрать любой свободный участок и в зависимости от его расположения, выбрать распорядителя, обратиться к нему с заявлением согласно ст. 118 Земельного кодекса Украины. Но если там есть участок в собственности, не внесенный в Государственный земельный кадастр, – кто-то может расценить, что это место свободно. И там уже проверят ли бумажные носители на предмет приватизации данного участка в 1990-е годы и есть ли у него собственник, или не проверят – тогда может произойти двойная приватизация, чего в нашей стране очень много», – рассказала чиновница.



По ее словам, есть такие факты, что один и тот же земельный участок принадлежит разным лицам, а также, когда одно и то же лицо приватизировало несколько участков, хотя имело право только на один.



«Это очень распространенное явление, и у нас собственники, к сожалению, должны сами беспокоиться о том, чтобы их права были защищены», – подчеркнула Елена Рыбакова.



Она добавила, что проверить данные о своем земельном участке в публичной кадастровой карте можно с помощью Электронной цифровой подписи (ЭЦП).