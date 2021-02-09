По состоянию на 1 января в Украине насчитывалось более 11 миллионов пенсионеров. Почти 75% из них получают пенсию по возрасту. Такую информацию опубликовала пресс-служба Пенсионного фонда.



«По состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11,1 пенсионеров, из них 2,7 человек – работающие пенсионеры. Средний размер пенсионной выплаты – 3 507,51 гривен», – сказано в сообщении.



В ПФУ привели статистику, согласно которой выделяются основные группы пенсионеров, получающих:

пенсию по возрасту – 74,84% от общего числа пенсионеров (8 330 485 человек), средний размер выплат – 3 539 гривен;

пенсию по инвалидности – 13,29% (1 478 882 человека), средний размер выплат – 2 859 гривен;

пенсию вследствие потери кормильца – 5,76% (641 033 человека), средний размер выплат – 3 250 гривен;

пенсию за выслугу лет – 5,43% (604 173 человека), средний размер выплат – 4 763 гривны.

При этом есть две малочисленные группы пенсионеров, которые кардинально отличаются размерами пенсий.



Так, всего 0,65%, или 72 843 человека, получают социальные пенсии (при отсутствиии необходимого стажа). Средний размер их выплат – 1 786 гривен.



Самые большие пенсии в Украине в сумме порядка 67 961 гривны получают бывшие судьи. Это пожизненное содержание, которое назначено всего для 3 538 человек, или 0,03% от общего числа пенсионеров.