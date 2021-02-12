Боевика батальона «Восток» заочно приговорили к 10 годам заключения. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



По данным следствия, уроженец поселка Очеретное Донецкой области в мае 2014 присоединился к группировке боевиков «Восток».



«В составе незаконного вооруженного формирования он участвовал в боевых действиях против украинских военных и правоохранительных органов в районе Донецкого аэропорта, Саур-Могилы, Ясиновки, Пантелеймоновки, Бетманового, Песок и Авдеевки», — говорится в сообщении.



Отмечается, что боевик скрывается на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области.



Его объявили в розыск за преступление, предусмотренное частью 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации).