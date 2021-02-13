«Посмеялись вместе». Ермак — о «разногласиях» с Разумковым

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал политической технологией информацию о якобы желании президента заменить председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом он заявил в интервью программе «Украина с Тиграном Мартиросяном» на телеканале «Украина».



Ведущий попросил прокомментировать информацию СМИ о том, что президент Владимир Зеленский хотел бы видеть в должности председателя Рады Руслана Стефанчука, который является первым заместителем Разумкова. «Украинская правда» писала, что причина будущей замены спикера — самостоятельность Разумкова, который имеет собственные политические амбиции и старается не зависеть от Офиса президента.



«Буквально минут за 40 до того, как пришел к вам на интервью, имел разговор с Дмитрием Александровичем Разумковым. Вместе посмеялись над этой информацией. Есть такая политическая технология, когда людей пытаются поссорить между собой, вбивать клин, распространять информацию», — отреагировал Ермак.



Ранее информацию о якобы замене спикера Парламента опроверг председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко.