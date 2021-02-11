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В «Слуге народа» назвали слухами возможную замену Разумкова на Стефанчука на посту спикера

11 февраля 2021, 17:21

В «Слуге народа» назвали слухами возможную замену Разумкова на Стефанчука на посту спикера

Председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко назвал слухами якобы намерение президента Владимира Зеленского заменить Дмитрия Разумкова на посту председателя Верховной Рады действующим первым вице-спикером Русланом Стефанчуком.

«Слухи разные ходят о разных кадровых и не кадровых процессах. Давайте смотреть на реальную ситуацию: парламент работает, мы вчера обсуждали повестку дня следующей недели, мы это делаем время от времени с президентом... Мы не обсуждали, кто кого хочет назначить или снять. То есть пока что это действительно из области слухов», — сказал Корниенко во время брифинга.

Он подчеркнул, что «не видел никакой конфронтации ни между президентом и Разумковым, ни между Разумковым и Стефанчуком, ни между мной и Арахамией, ни между Арахамией и Разумковым».

«То есть любые треугольники, квадраты и шестиугольники берите — везде была конструктивная атмосфера», — добавил Корниенко.

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на свои источники сообщала, что Владимир Зеленский хотел бы видеть на посту председателя Верховной Рады действующего вице-спикера Руслана Стефанчука.

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