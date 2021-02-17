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Не хотят делать тесты: В МККК рассказали о ситуации с COVID-19 на неподконтрольном Донбассе

17 февраля 2021, 18:54

Не хотят делать тесты: В МККК рассказали о ситуации с COVID-19 на неподконтрольном Донбассе

На неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей стали меньше тестировать на коронавирус. Об этом сообщила глава представительства Международного комитета Красного Креста в Украине Флоренс Жиллетт, передает «УНН».

По ее словам, на самом деле трудно понять, какой реальный уровень распространения заболевания на неподконтрольных правительству территориях.

«Мы наблюдаем рост количества людей, которые больше не хотят делать тестирование на COVID-19. Мы видим, что сегодня загруженность больниц ниже, чем несколько месяцев назад. Мы не говорим, что она снова не увеличится», – отметила Жиллетт.

Глава представительства МККК рассказала, что на неподконтрольной правительству территории сейчас работает около полусотни сотрудников Комитета.

«У нас нет статистических данных, но то, что я могу вам сказать, это то, что мы продолжаем работать, как это делали последние несколько месяцев. На самом деле мы чувствуем, что давление немного меньше. Это не значит, что мы должны пойти на компромисс в отношении всех (ограничительных) мер, которые мы принимаем», – отметила она.

Жиллетт сообщила, что МККК продолжает работу с системами здравоохранения с обеих сторон от линии соприкосновения.

«Мы надеемся, что кампании по вакцинации, которые, как мы видим, развиваются как на контролируемой правительством, так и на неподконтрольной стороне, будут способствовать улучшению ситуации наряду со строгим соблюдением всех санитарных рекомендаций», – добавила глава представительства МККК.

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что уровень летальности от ковида в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире. Он привел информацию, что по данным «ДНР», летальность от коронавируса составляет 8,6%, что в четыре раза больше, чем на свободной территории Донетчины и в среднем по Украине. В ноябре-декабре летальность составляла вообще 11%. У «ЛНР» уровень летальности от коронавируса составляет 8,7%.

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