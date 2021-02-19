Коронавирус на Луганщине: 43 новых случая и семь смертей

За прошедшие сутки, 18 февраля, в Луганской области лабораторно подтверждено 43 новых случая коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



От осложнений умерли еще семеро больных: 71-летняя, 74-летняя, 78-летняя, 80-летняя, 83-летняя женщины из Северодонецка; 56-летняя женщина из Рубежного; 66-летний мужчина из Попаснянского района.



18 новых случаев заболевания выявили в Северодонецке, 12 в Лисичанске, по три в Кормянском, Новопсковском и Сватовском районах, два в Попаснянском районе, по одному в Меловском районе и Рубежном.



За все время исследований на подконтрольной части области коронавирус лабораторно подтвержден у 14 674 человек. Из них выздоровели — 13360 (160 за последние сутки), лечатся — 870, умерло 444 человека.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 12%.