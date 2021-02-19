Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донетчине разоблачили подпольное «медучреждение» по выдаче фальшивых справок о тестах на COVID-19

19 февраля 2021, 17:12

На Донетчине разоблачили подпольное «медучреждение» по выдаче фальшивых справок о тестах на COVID-19

В Краматорске местная жительница организовала подпольное «медицинское» учреждение, где за 800 гривен выдавала фальшивые справки об отсутствии заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Полицейские установили, что осенью 2020 года в одной из квартир многоэтажки начали предоставлять услуги по тестированию на COVID-19 и при этом указывали ложную информацию о результатах тестирования за определенную плату.

«В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что 42-летняя женщина разместила в сети интернет объявления о предоставлении указанных услуг якобы от имени одной из официально зарегистрированных в Украине медицинских компаний. "Лаборатория" действовала под прикрытием, не было никаких вывесок и других обозначений медицинского учреждения. Отрицательный результат с печатью и подписью медика стоил 800 гривен, некоторым клиентам предоставлялась скидка», – рассказали в полиции.

Во время обыска в квартире полицейские изъяли пустые бланки медицинских учреждений, штампы и печати различных учреждений (20 штук), черновики с записями клиентской базы, около 30 готовых справок о прохождении тестирования на COVID-19 и чеки об их оплате, оргтехнику.

Организатор мошеннической схемы переоборудовала для клиентов входную комнату своей квартиры. Справки о прохождении теста на COVID-19 с отрицательным результатом готовила в домашних условиях: бланки тестов распечатывала на лазерном принтере, шаблоны для распечатки бланков нашла в интернете, как и QR-код, который генерировала на сайте самостоятельно. Печати женщина заказывала в интернете.

Заказчиков справок мошенница искала и среди клиентов туристических агентств. При этом человек не знал, что «на руки» получает фальшивый результат.

В «лаборатории» работал еще один человек, который проводил «ПЦР-тестирование». За четыре месяца мошенники успели получить ориентировочно более 150 000 гривен.

Сейчас продолжаются следственные действия, полицейские устанавливают свидетелей и потерпевших.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы до трех лет.

Читайте также:

На Луганщине задержали мошенницу, подозреваемую в подделке документов

 

ТЕГИ

Места
Краматорск Донецкая область
Прочее
Мошенничество коронавирус
Организации
Полиция

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:20
Пассажирские автобусы попали в аварию по дороге из Макеевки в Донецк
10:28
«ДНР» зарегистрировала восемь смертей и 170 новых случаев коронавируса
08:56
«ЛНР» ввела новые правила работы КПВВ «Станица Луганская». Они касаются перемещения товаров
08:25
«ЛНР» заявила о 24 заболевших и одной смертях от коронавируса
01:53
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 февраля
18:23
Госуслуги для переселенцев и жителей ОРДЛО переводят в «цифру». Названы сроки
17:13
ОБСЕ зафиксировала на Луганщине российскую радиолокационную станцию
13:37
Связь Vodafone в ОРЛО восстановлена
10:46
«ДНР»: восемь смертей и 168 новых случаев заболевания COVID-19
10:09
Боевики четырежды за день не пропустили ОБСЕ на оккупированную территорию
09:40
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 19 февраля. Как обычно, на день
09:12
«ЛНР» за сутки зарегистрировала две смерти и 10 новых случаев заболевания коронавирусом
все новости
17:12
На Донетчине разоблачили подпольное «медучреждение» по выдаче фальшивых справок о тестах на COVID-19
16:46
Минкульт Украины анонсировал запуск центра противодействия дезинформации
16:39
На Луганщине выявили несанкционированную свалку опасных химических отходов
16:20
Пассажирские автобусы попали в аварию по дороге из Макеевки в Донецк
16:12
Гармаш заявил о возможности своего выхода из состава делегации в ТКГ по Донбассу
15:50
В 2020 году за незаконное пересечение госграницы оштрафовали около 12 тысяч жителей неподконтрольных территорий
15:13
Полиция нашла жителя Лимана, который шесть лет назад помогал боевикам
15:07
Пограничники задержали перевозчика, который доставлял людей из Донецка через Россию и Крым
14:47
Нужно политическое решение. Нардеп рассказал о возможности не штрафовать жителей ОРДЛО за проезд через Россию
14:42
Коронавирус на Луганщине: 43 новых случая и семь смертей
14:09
Рада соберется на внеочередное заседание: рассмотрят закон, который разблокирует выплаты шахтерам
13:56
Людям с инвалидностью разрешат пересекать границу и КПВВ без очереди
все новости
ВИДЕО
Лига Европы: «Шахтер» обыграл «Маккаби» в первом матче
18 февраля, 23:51
Сшить жизнь заново: Она смогла сохранить любимое дело, несмотря на войну ►
18 февраля, 21:08
В поисках последнего солдата: Как находят погибших на Донбассе ►
16 февраля, 13:50

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция