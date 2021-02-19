На Донетчине разоблачили подпольное «медучреждение» по выдаче фальшивых справок о тестах на COVID-19

В Краматорске местная жительница организовала подпольное «медицинское» учреждение, где за 800 гривен выдавала фальшивые справки об отсутствии заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Полицейские установили, что осенью 2020 года в одной из квартир многоэтажки начали предоставлять услуги по тестированию на COVID-19 и при этом указывали ложную информацию о результатах тестирования за определенную плату.

«В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что 42-летняя женщина разместила в сети интернет объявления о предоставлении указанных услуг якобы от имени одной из официально зарегистрированных в Украине медицинских компаний. "Лаборатория" действовала под прикрытием, не было никаких вывесок и других обозначений медицинского учреждения. Отрицательный результат с печатью и подписью медика стоил 800 гривен, некоторым клиентам предоставлялась скидка», – рассказали в полиции.

Во время обыска в квартире полицейские изъяли пустые бланки медицинских учреждений, штампы и печати различных учреждений (20 штук), черновики с записями клиентской базы, около 30 готовых справок о прохождении тестирования на COVID-19 и чеки об их оплате, оргтехнику.

Организатор мошеннической схемы переоборудовала для клиентов входную комнату своей квартиры. Справки о прохождении теста на COVID-19 с отрицательным результатом готовила в домашних условиях: бланки тестов распечатывала на лазерном принтере, шаблоны для распечатки бланков нашла в интернете, как и QR-код, который генерировала на сайте самостоятельно. Печати женщина заказывала в интернете.

Заказчиков справок мошенница искала и среди клиентов туристических агентств. При этом человек не знал, что «на руки» получает фальшивый результат.

В «лаборатории» работал еще один человек, который проводил «ПЦР-тестирование». За четыре месяца мошенники успели получить ориентировочно более 150 000 гривен.

Сейчас продолжаются следственные действия, полицейские устанавливают свидетелей и потерпевших.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы до трех лет.